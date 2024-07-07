Пожар на кубанской нефтебазе, возникший после атаки БПЛА, потушили спустя сутки

Региональный оперштаб сообщил о пожаре в ночь с 5 на 6 июля. Тогда говорилось, что «гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима». В 11:04 мск сегодня, 7 июля, оперштаб сообщил в Telegram о ликвидации пожара на нефтебазе в станице Ленинградская.