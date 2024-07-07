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Пожар на кубанской нефтебазе, возникший после атаки БПЛА, потушили спустя сутки

В станице Ленинградская Краснодарского края сотрудники МЧС потушили пожар на местной нефтебазе. Согласно информации из открытых источников, речь идет об Уманской нефтебазе, которая принадлежит компании «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Источник: РИА "Новости"

Региональный оперштаб сообщил о пожаре в ночь с 5 на 6 июля. Тогда говорилось, что «гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима». В 11:04 мск сегодня, 7 июля, оперштаб сообщил в Telegram о ликвидации пожара на нефтебазе в станице Ленинградская.

Во время атаки дронов в ночь с 5 на 6 июля также сообщалось о пожаре на нефтебазе, расположенной в Павловском районе Краснодарского края. Возгорание возникло, согласно официальным данным, в результате падения фрагментов БПЛА. Пожар был ликвидирован вечером 6 июля. Павловская нефтебаза принадлежит ООО «Лукойл-Югнефтепродукт».

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