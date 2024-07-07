Мужчина утонул на озере в Бурятии

Очередная трагедия на воде произошла в Селенгинском районе Бурятии. На озере Гусиное утонул мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Бурятия.
— Днем от оперативного дежурного ЕДДС Селенгинского района поступило сообщение, что на озере Гусиное в местности «Баин-Зурхе» утонул мужчина 1985 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы подняли тело и передали его сотрудникам МВД. Как сообщили в ГУ МЧС по Республики Бурятия, в данном месте купание запрещено, установлены специальные предупреждающие знаки.