Мужчина утонул на озере в Бурятии

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы подняли тело и передали его сотрудникам МВД. Как сообщили в ГУ МЧС по Республики Бурятия, в данном месте купание запрещено, установлены специальные предупреждающие знаки.