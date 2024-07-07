Группировка войск «Север» за сутки отразила пять атак ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области. За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций “Восток”, — говорится в сводке военного ведомства.