«Подразделениями группировки войск “Север” поражена живая сила и техника 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой, 44-й артиллерийской бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 120-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области. За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций “Восток”, — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины “Козак”, HUMVEE производства США, а также три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 128-мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — отмечает МО РФ.