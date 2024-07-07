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Пенсионерка погибла при пожаре в Барановичском районе

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

7 июля в 2.22 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бартники Барановичского района. На пожаре обнаружили погибшую хозяйку дома, пенсионерку 1962 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество внутри дома, а также повредил стены.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

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