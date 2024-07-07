7 июля в 2.22 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бартники Барановичского района. На пожаре обнаружили погибшую хозяйку дома, пенсионерку 1962 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество внутри дома, а также повредил стены.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Пенсионерка погибла при пожаре в Барановичском районе
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка погибла при пожаре в Барановичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
7 июля в 2.22 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бартники Барановичского района. На пожаре обнаружили погибшую хозяйку дома, пенсионерку 1962 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество внутри дома, а также повредил стены.