«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.
Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.
Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».
В боях с «Центром» ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.