Российские военные освободили Чигари в ДНР

В боях с «Центром» ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.