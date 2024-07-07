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Российские военные освободили Чигари в ДНР

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

Помимо этого, бойцы улучшили тактическое положение на линии фронта.

Военные Центральной группировки поразили формирования пяти украинских бригад в районах Артемово, Дружбы, Воздвиженки, Тимофеевки, Торецка, Березовки и Новгородского в ДНР.

Кроме того, они отразили шесть контратак трех бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала».

В боях с «Центром» ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.