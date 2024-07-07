Группировка «Юг» уничтожила девять полевых складов боеприпасов ВСУ

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и 14 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-миллиметровые гаубицы: М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, четыре 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б». Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и девять полевых складов боеприпасов ВСУ.