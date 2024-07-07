ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки «Днепр»

«Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов», — говорится в сводке министерства.