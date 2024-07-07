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ВСУ потеряли более ста солдат в зоне ответственности группировки «Днепр»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих и три американские гаубицы М777 в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Ивановка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.

«Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, шесть автомобилей, три 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов», — говорится в сводке министерства.