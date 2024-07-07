В Еманжелинске пропал 9-летний мальчик, полиция проверяет озера и парки

В скором времени выяснилось, что школьника видели катающимся на велосипеде недалеко от водоема. Для проверки информации проверили три карьера и одно озеро в Еманжелинске. Полиция продолжает поиски в скверах, парках, на детских площадках и в подъездах жилых домов.