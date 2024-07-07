В Еманжелинске пропал 9-летний мальчик, полиция проверяет озера и парки

Несовершеннолетний ребенок пропал в городе Еманжелинск. Школьника ищут росгвардейцы и волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
К стражам порядка обратилась местная жительница, она рассказала, что ее 9-летний сын не вернулся с прогулки домой. Полицейские оперативно начали розыск мальчика, опросили его друзей, уточнили приметы и описание одежды.
В скором времени выяснилось, что школьника видели катающимся на велосипеде недалеко от водоема. Для проверки информации проверили три карьера и одно озеро в Еманжелинске. Полиция продолжает поиски в скверах, парках, на детских площадках и в подъездах жилых домов.
Также участковые проводят поквартирный обход местных жителей и опрашивают прохожих на улице. Весь личный состав городского отдела МВД ориентирован на поиск мальчика.
«Обладающих информацией граждан о месте нахождения несовершеннолетнего Кузнецова М. В., 2014 года рождения, просят сообщить сведения в ОМВД России по Еманжелинскому району по телефонам: 8 (35138) 2−00−18, 2−12−02», -уточняют в полицейском ведомстве.