Минчанин в порыве ревности нанес сожительнице около 20 ударов ножом

В тот день обвиняемый был выпившим и устроил скандал сожительнице. Повод — женщина якобы изменила ему, пока он избавлялся от пагубной привычки в ЛТП. Словесная перепалка вскоре переросла в рукоприкладство: фигурант стал душить перепуганную жертву, а после не менее 44 раз ударил ее рукой по различным частям тела и нанес около 20 ударов ножом.
Свои действия он сопровождал различными угрозами, в том числе убийством и причинением тяжких телесных повреждений. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
— Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был, ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 186 УК Республики Беларусь («Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества») и ч. 1 ст. 154 УК («Истязание»).
В отношении обвиняемого санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.