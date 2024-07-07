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Минчанин в порыве ревности нанес сожительнице около 20 ударов ножом

Мера пресечения в виде заключения под стражу санкционирована в отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого горожанина, которого обвиняют в угрозе убийством и истязании сожительницы, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.

В тот день обвиняемый был выпившим и устроил скандал сожительнице. Повод — женщина якобы изменила ему, пока он избавлялся от пагубной привычки в ЛТП. Словесная перепалка вскоре переросла в рукоприкладство: фигурант стал душить перепуганную жертву, а после не менее 44 раз ударил ее рукой по различным частям тела и нанес около 20 ударов ножом.

Свои действия он сопровождал различными угрозами, в том числе убийством и причинением тяжких телесных повреждений. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый нигде официально трудоустроен не был, ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 186 УК Республики Беларусь («Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества») и ч. 1 ст. 154 УК («Истязание»).

В отношении обвиняемого санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.