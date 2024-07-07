Минчанин в порыве ревности нанес сожительнице около 20 ударов ножом

В тот день обвиняемый был выпившим и устроил скандал сожительнице. Повод — женщина якобы изменила ему, пока он избавлялся от пагубной привычки в ЛТП. Словесная перепалка вскоре переросла в рукоприкладство: фигурант стал душить перепуганную жертву, а после не менее 44 раз ударил ее рукой по различным частям тела и нанес около 20 ударов ножом.