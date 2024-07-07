В авариях с электросамокатами в Челябинской области с начала года пострадали 40 человек

С начала 2024 года в регионе зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, сообщает пресс-служба ГАИ по Челябинской области. По данным ведомства, в авариях пострадали 40 человек. Некоторым из них потребовалась помощь медиков.
— Водитель электросамоката — полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля, — добавили в ведомстве.
В госавтоинспеции еще раз напомнили, что к средствам индивидуальной мобильности относятся не только электросамокаты, но и гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Правила передвижения также распространяются и на них, а пешеходы всегда имеют приоритет.