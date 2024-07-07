Детский сад загорелся в Туркестанской области

В Telegram-канале МЧС опубликовали информацию о загорании кровли в детском саду Туркестанской области.
«Сотрудники МЧС тушат загорание кровли одноэтажного здания частного детского сада в Тюлькубасском районе Туркестанской области», — написано в публикации.
Позже в МЧС добавили, что пожар локализован на площади 270 квадратов, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня; не пользуйтесь лифтом; не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода; не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.