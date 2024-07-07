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Пропавший в Буда-Кошелевском районе ребенок найден в Гомеле

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавший в Буда-Кошелевском районе 13-летний Кирилл Винидиктов найден в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, сейчас с подростком работают сотрудники милиции Железнодорожного РОВД областного центра, после чего его передадут родителям.

Ранее стало известно, что 6 июля в 22.21 поступило сообщение о пропавшем в деревне Калинино Буда-Кошелевского района ребенке 2011 года рождения. Для поисков задействовали семь единиц техники и 29 человек, из них три единицы техники и 10 работников МЧС.

МЧС