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В Башкирии в ДТП погиб молодой водитель, врезавшись в столб

В ДТП также пострадали 4 человека — пассажиры ВАЗ-2114.

В Башкирии в ДТП погиб молодой водитель ВАЗ-2114, врезавшись в столб. В ДТП также пострадали 4 человека — пассажиры отечественной машины.

По данным Госавтоинспекции города Октябрьский, авария произошла на ул. Садовое кольцо в ночь на 6 июля. Отечественная легковушка при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила «Toyota Camry» и столкнулась с ней. От удара ВАЗ выбросило на фонарный столб.

В результате аварии пострадали 5 человек — водитель и пассажиры ВАЗа, все — молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Вечером стало известно, что водитель от полученных травм скончался.

Начато разбирательство причин и обстоятельств аварии.