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Трое подростков утонули на водоемах Иркутской области за день

СК проводит проверки по факту гибели трех подростков на водоемах региона.
Источник: Комсомольская правда

Сразу три трагических случая с гибелью подростков случились в воскресенье 7 июля на водоемах Иркутской области. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МЧС, СК и прокуратуры Иркутской области.

— В городе Зима на одноименной реке в протоке Муре утонул подросток 2009 года рождения. Мальчик вошел в воду, поскользнулся, течением его снесло в омут. В месте происшествия глубина — 2,5 метра. Очевидцам спасти подростка не удалось, — говорится в сообщениях.

По данному факту СУ СК России проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Ход и результаты проверок, организованные следователями СК находятся на контроле прокуратуры Иркутской области. СУ СКР по Иркутской области

Другая трагедия произошла в поселке Веселый Чунского района. На реке Чуне в районе моста утонули 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Местные жители пытались найти в воде подростков, но это не принесло результатов. Проводится проверка по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тел подростков.

Ход и результаты проверок, организованные следователями СК находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.