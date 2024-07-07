Трое подростков утонули на водоемах Иркутской области за день

Другая трагедия произошла в поселке Веселый Чунского района. На реке Чуне в районе моста утонули 12-летняя девочка и 14-летний мальчик. Местные жители пытались найти в воде подростков, но это не принесло результатов. Проводится проверка по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящий момент проводятся поисковые мероприятия по обнаружению тел подростков.