За полгода в Башкирии грибами отравились семь человек

Специалисты говорят, что признаки отравления грибами могут появиться уже через несколько часов после употребления их в пищу. Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе и диарея до 10−15 раз в сутки. Температура при этом может как слегка повышаться, так и оставаться нормальной.