За полгода в Башкирии грибами отравились семь человек

За первые шесть месяцев этого года в Башкирии семь человек отравились грибами. Такие данные приводит Роспотребнадзор по РБ.
В пяти случаях в пищу употребляли неизвестные грибы, в одном — маринованные грузди, еще в одном — мухомор. Люди собрали их самостоятельно или купили у неизвестных лиц.
— Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Специалисты говорят, что признаки отравления грибами могут появиться уже через несколько часов после употребления их в пищу. Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе и диарея до 10−15 раз в сутки. Температура при этом может как слегка повышаться, так и оставаться нормальной.