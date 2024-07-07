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За полгода в Башкирии грибами отравились семь человек

За первые шесть месяцев этого года в Башкирии семь человек отравились грибами.

Источник: Соцсети

За первые шесть месяцев этого года в Башкирии семь человек отравились грибами. Такие данные приводит Роспотребнадзор по РБ.

В пяти случаях в пищу употребляли неизвестные грибы, в одном — маринованные грузди, еще в одном — мухомор. Люди собрали их самостоятельно или купили у неизвестных лиц.

— Основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных грибов, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Специалисты говорят, что признаки отравления грибами могут появиться уже через несколько часов после употребления их в пищу. Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе и диарея до 10−15 раз в сутки. Температура при этом может как слегка повышаться, так и оставаться нормальной.