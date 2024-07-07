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Посетителей ТРЦ «СБС» экстренно эвакуировали в Краснодаре

В Краснодаре эвакуируют посетителей одного из торгово-развлекательных комплексов. Людей выводят на улицу из «СБСа». Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах (18+).

Источник: Краснодар и край — Telegram

На кадрах видно, как горожане выходят из здания. Некоторые спокойно двигаются в сторону двери. Другие стараются, как можно быстрее покинуть помещения.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, эвакуация из ТРЦ прошла в «тренировочных целях».

МЧС