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На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой

Забор из колючей проволоки возведен на украинском берегу пограничной реки Тисы, сообщает издание «Страна.ua».

Источник: РИА "Новости"

На видео, которое опубликовало издание, видны ограждения из проволоки вдоль берега Тисы.

Накануне пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу страны через реку Тису на надувных кругах.

Пограничная служба Украины регулярно задерживает мужчин, которые пытаются нелегально покинуть страну.

Так, 30 июня на границе с Венгрией задержали 17 украинцев при попытке незаконно выехать из страны. Задержанных тогда доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.