При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

По версии следствия, пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара троих местных жителей, один из которых несовершеннолетний (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены «надлежащим образом».
Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.