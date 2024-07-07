При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

По версии следствия, пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.