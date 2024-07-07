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При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли три человека

КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая подростка, в жилом вагончике на территории анапского села Сукко, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, пожар произошел в ночь на субботу в жилом вагончике на земельном участке по улице Утришской в селе Сукко. После локализации возгорания экстренными службами в вагончике были обнаружены тела 15-летнего подростка и двух совершеннолетних жителей Анапы. Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара троих местных жителей, один из которых несовершеннолетний (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, пожар произошел на территории конюшни, а погибшие являлись ее сотрудниками. Однако трудовые отношения с ними не были оформлены «надлежащим образом».

Прокуратура оценит соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе подключение вагончиков к энергоснабжению, а также соблюдение трудового законодательства и правомерность использования земельного участка.

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СК