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На Урале лось вбежал на дорогу и попал под колеса легковушки

В Нижнем Тагиле произошла авария с участием лося и легковушки.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле лось выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. К счастью, он остался жив после столкновения. Об этом сообщается в группе «Серовский тракт Онлайн» во «ВКонтакте».

После удара животное откинуло в сторону, с проезжей части. Лось всклочил и побежал дальше откуда ранее двигался. По словам очевидцев, он направлялся со стороны завода. Сам инцидент случился на Восточном шоссе 6 июля.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации материала ответа от ГИБДД получено не было.

Напомним, что в сентябре 2023 года, на трассе под Екатеринбургом иномарка сбила лося. В связи с этим трое детей попали в больницу.

— Дети перевозились с нарушением ПДД, не пристегнутые ремнями безопасности и без детских автокресел, — рассказали в ГИБДД региона.