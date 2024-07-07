На Урале лось вбежал на дорогу и попал под колеса легковушки

В Нижнем Тагиле лось выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля. К счастью, он остался жив после столкновения. Об этом сообщается в группе «Серовский тракт Онлайн» во «ВКонтакте».
После удара животное откинуло в сторону, с проезжей части. Лось всклочил и побежал дальше откуда ранее двигался. По словам очевидцев, он направлялся со стороны завода. Сам инцидент случился на Восточном шоссе 6 июля.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к Госавтоинспекции Свердловской области. На момент публикации материала ответа от ГИБДД получено не было.
Напомним, что в сентябре 2023 года, на трассе под Екатеринбургом иномарка сбила лося. В связи с этим трое детей попали в больницу.
— Дети перевозились с нарушением ПДД, не пристегнутые ремнями безопасности и без детских автокресел, — рассказали в ГИБДД региона.