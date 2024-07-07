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В порту Ирана произошла авария с участием эсминца ВМС

ДУБАЙ, 7 июля. /ТАСС/. Авария произошла в районе порта Бендер-Аббас, расположенного на юге Ирана, с участием корабля ВМС исламской республики. Об этом сообщило агентство ISNA.

Источник: AP 2023

По его информации, инцидент произошел с эсминцем «Саханд».

По данным агентства Fars, несколько человек ранены в результате инцидента. Авария произошла в районе ремонтно-технического комплекса порта. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность или попадание воды в резервуары судна во время или после ремонта.

Пострадавшие в результате ЧП были госпитализированы. Агентство не уточнило число раненых.

В свою очередь агентство Tasnim информировало, что корабль сильно накренился во время ремонтных работ из-за попадания воды в резервуары. В результате ЧП эсминец получил незначительные повреждения. В порту приняли меры по стабилизации «Саханда».