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Трагедия на озере в Челябинской области: отец с сыном утонули во время катания на сапборде

В Челябинской области отец с сыном утонули во время катания на сапборде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла днем 7 июля в Чебаркульском районе.

«На озере Большой Теренкуль папа с ребенком (мальчик 2015 года рождения) плавали на сапборде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Там уточнили, что оба были без спасательных жилетов.

Специалисты МЧС советуют не пренебрегать мерами безопасности на воде: учитывать погодные условия, не злоупотреблять алкоголем во время отдыха, следить за детьми, купать только там, где есть матросы-спасатели.

«Ваша безопасность — ваша ответственность», — в очередной раз напоминают в чрезвычайном ведомстве.

несчастный случай