Трагедия на озере в Челябинской области: отец с сыном утонули во время катания на сапборде

Трагедия произошла днем 7 июля в Чебаркульском районе.
«На озере Большой Теренкуль папа с ребенком (мальчик 2015 года рождения) плавали на сапборде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Там уточнили, что оба были без спасательных жилетов.
Специалисты МЧС советуют не пренебрегать мерами безопасности на воде: учитывать погодные условия, не злоупотреблять алкоголем во время отдыха, следить за детьми, купать только там, где есть матросы-спасатели.
«Ваша безопасность — ваша ответственность», — в очередной раз напоминают в чрезвычайном ведомстве.