В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе

«Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнули в ведомстве.
В Минпросвещения также отметили, что никто из учащихся школы не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в ряде публикаций, оказался дошкольником.
Ранее в соцсетях появились видеоролики из школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна России не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах.
На публикацию обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который сообщил, что обратился «в соответствующие органы» для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.