Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста

Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти.
«Вчера во время восхождения на гору Дыхтау альпинист из Тольятти погиб, предположительно, от удара молнии на высоте 5100 метров, его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, продолжить спуск не может из-за отсутствия снаряжения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что альпинист из Крыма, спасатели выдвинулись ему на помощь.
«Спасатели сейчас находятся на высоте 3600 метров, подъем к альпинисту осложняется плохими погодными условиями. Также в альплагере “Безенги” находится вертолет частной компании, готовый вылететь на помощь при изменении погоды» — сообщил начальник подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев.