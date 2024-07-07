Спасатели вышли на помощь напарнику погибшего в горах КБР альпиниста

«Вчера во время восхождения на гору Дыхтау альпинист из Тольятти погиб, предположительно, от удара молнии на высоте 5100 метров, его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, продолжить спуск не может из-за отсутствия снаряжения», — говорится в сообщении.