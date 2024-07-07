Потоп произошел в аэропорту Астаны

На кадрах видно, что персонал не успевает убирать воду. На полу установили ящики.
Эту ситуацию прокомментировали в воздушной гавани.
«В ходе проведения ремонтных работ строительной компанией — подрядчиком в международном терминале аэропорта Астаны была повреждена водопроводная труба. На данный момент проводятся необходимые работы по устранению повреждений. Приносим извинения за неудобства, делаем все возможное для устранения повреждений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша.