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Потоп произошел в аэропорту Астаны

В Казнете 7 июля появились кадры, на которых видно, что в аэропорту Астаны с потолка идет большой поток воды, сообщает Zakon.kz.

Источник: аэропорт Астаны

На кадрах видно, что персонал не успевает убирать воду. На полу установили ящики.

Эту ситуацию прокомментировали в воздушной гавани.

«В ходе проведения ремонтных работ строительной компанией — подрядчиком в международном терминале аэропорта Астаны была повреждена водопроводная труба. На данный момент проводятся необходимые работы по устранению повреждений. Приносим извинения за неудобства, делаем все возможное для устранения повреждений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новом терминале аэропорта Алматы протекла крыша.