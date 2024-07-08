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На выезде из Омска погиб водитель, врезавшись в дерево

Авария произошло по дороге на Пушкино.

Источник: УГИБДД по Омской области

Вечером 7 июля на выезде из Омска в сторону села Пушкино произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в полиции Омска, 58-летний водитель автомобиля Nissan на первом километре трассы не справился с управлением и съехал в кювет, машина врезалась в дерево.

Водитель иномарки погиб на месте аварии. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что произошло столкновение сразу пяти автомобилей на пересечении улиц 24-й Северной и 11-й Амурской. При этом авария случилась в несколько этапов — сначала на перекрёстке толкнулись три машины, а спустя некоторое время в них врезались ещё два автомобиля.