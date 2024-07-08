На выезде из Омска погиб водитель, врезавшись в дерево

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что произошло столкновение сразу пяти автомобилей на пересечении улиц 24-й Северной и 11-й Амурской. При этом авария случилась в несколько этапов — сначала на перекрёстке толкнулись три машины, а спустя некоторое время в них врезались ещё два автомобиля.