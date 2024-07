Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве пленного

Газета The New York Times со ссылкой на немецкого врача Каспара Гроссе, который участвовал в боях на стороне Киева, писала о трех случаях убийства российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По словам Гроссе, двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». К убийству причастны члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят участвующие в боевых действиях на стороне Украины иностранцы, утверждал врач.