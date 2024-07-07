Ветер унёс четверых купающихся жителей Уральска

«Отец с дочкой на плавательной доске, а также двое 17-летних подростков без плавательных средств уплыли далеко, однако из-за сильного ветра не смогли вернуться самостоятельно. Во время патрулирования их заметили спасатели и пришли на помощь. В медицинской помощи не нуждались», — говорится в сообщении.