Двое мужчин утонули 7 июля в Самарской области

Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, 7 июля 2024 года в 12:50 тело первого погибшего спасатели достали из реки Сызранка в районе пристани «Дружба». 49-летнего мужчину обнаружили на глубине 2 метра и в 40 метрах от берега. Второго утонувшего спасатели вытащили в 11:32 из озера в Волжском районе около б/о «Соленый овраг». 39-летний мужчина ночью ушел купаться и не вернулся. Его обнаружили на глубине 4 метра. Пловца не остановили установленные на берегу озера предупреждающие аншлаги «Купание запрещено!».