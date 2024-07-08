Набросилась со спины, вгрызлась и стала таскать по земле: семилетний ребенок попал в больницу после нападения собаки в Добрянке

«В этот день на площадке были и другие дети, а из взрослых только я. Сейчас нам предстоит лечение, уколы, прививки, перевязки, длительное ожидание в очередях в больнице. Я уже не говорю о психологическом состоянии ребенка, да и моего тоже. Вместо летнего отдыха у бабушки с купанием в речке и подвижными играми со сверстниками внук полдня проводит время в больнице. Хочу поблагодарить детей, которые все видели и проявили сочувствие, а также оказали помощь. Огромное спасибо персоналу больницы», — говорит бабушка семилетнего внука.