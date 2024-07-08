Набросилась со спины, вгрызлась и стала таскать по земле: семилетний ребенок попал в больницу после нападения собаки в Добрянке

В Добрянке несколько дней назад среди бела произошел жуткий случай — на семилетнего мальчика набросился разъяренный бульдог. Ребенок пришел вместе с бабушкой на школьный стадион в районе ул. Суворова покататься на велосипеде.
По словам бабушки малыша, собака напала на внука со спины. Ее привела девочка, домашний питомец был без намордника и поводка. В один из моментов мощный бульдог заметил ребенка на велосипеде. Догнав его, собака уронила мальчика на землю и со страшным рычанием начала таскать по земле.
«Я находилась от внука в метрах в трех-пяти, подбежала к нему и подхватила его на руки, спасая от разъяренной собаки. Собака рычала и бросалась на меня с внуком. Я пыталась поднять внука повыше. Мы оба кричали от боли и шока, потеряв счет времени. Когда собаку оттащили от нас, мы были все в крови, внук кричал от страха и боли», — с ужасом вспоминает бабушка малыша.
«В этот день на площадке были и другие дети, а из взрослых только я. Сейчас нам предстоит лечение, уколы, прививки, перевязки, длительное ожидание в очередях в больнице. Я уже не говорю о психологическом состоянии ребенка, да и моего тоже. Вместо летнего отдыха у бабушки с купанием в речке и подвижными играми со сверстниками внук полдня проводит время в больнице. Хочу поблагодарить детей, которые все видели и проявили сочувствие, а также оказали помощь. Огромное спасибо персоналу больницы», — говорит бабушка семилетнего внука.
По ее словам, хозяева пса сейчас начинают лукавить и утверждать, что собаку их дочь не выгуливала на детской площадке, она просто убежала из дома.
Мама будущего первоклашки, малыш в этом году пойдет в первый класс, рассказала «Комсомолке», что собака напала на сына 1 июля около 19:00. Ребенку и его бабушке ставят уколы против бешенства.
Родители мальчика добавили, что написали заявление в полицию. Они намерены через суд добиваться возмещения морального и материального вреда.
В пресс-службе краевого МВД нам сообщили, по данному факту в отдел МВД России по Добрянскому городскому округу поступили заявления. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.