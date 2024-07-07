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Выход из метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывали из-за ливня

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Выход на Московский вокзал со станции метро «Площадь Восстания» в воскресенье на короткое время пришлось закрыть из-за ливня, сообщила петербургская подземка.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемые пассажиры! В связи с погодными условиями на станции “Площадь Восстания” выход на Московский вокзал закрыт. Пользуйтесь выходом на Лиговский проспект», — обратился метрополитен в своем Telegram-канале в 18.26 мск.

Через 15 минут подземка проинформировала, что станция работает в обычном режиме.

Сильные ливни прошли в воскресенье вечером в Петербурге под влиянием циклона «Делия». При этом, как сообщал городской «Водоканал», максимальное количество осадков зафиксировано в Центральном и Калининском районах.

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