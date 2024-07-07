Срок задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана продлили на 72 часа

«Кировский районный суд Махачкалы на 72 часа продлил срок задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова», — сказал собеседник агентства. В правоохранительных органах региона уточнили ТАСС, что Омаров задержан по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере организованной группой).