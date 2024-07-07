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Срок задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана продлили на 72 часа

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане на 72 часа продлил срок задержания бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в терактах в регионе. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде республики.

Источник: РИА "Новости"

«Кировский районный суд Махачкалы на 72 часа продлил срок задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова», — сказал собеседник агентства. В правоохранительных органах региона уточнили ТАСС, что Омаров задержан по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере организованной группой).

5 июля сообщалось, что Омаров, арестованный на 10 суток по статье о мелком хулиганстве после нападений боевиков 23 июня в Дербенте и Махачкале, вышел на свободу.