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Власти: ситуация в Подгоренском районе после ЧС стабилизируется, детонация возникает реже

Ситуация после ночной атаки беспилотников в Подгоренском районе стабилизируется. Об этом в своем telegram-канале вечером, 7 июля, сообщил глава региона Александр Гусев. Детонации возникают все реже. Саперы приступили к обследованию территории населенных пунктов. Часть ограничений, введенных ранее, сняты. Транзитное движение через село открыто.

— Обследовали участки тех граждан, которые хотят вернуться в свои дома. Всего за день эвакуировали более 80 человек. В ПВР разместили свыше 20, остальные — захотели остаться у родственников. Для эвакуированных жителей подготовили и ночлег в одном из местных санаториев. Проверка населенных пунктов может занять ещё какое-то время, — уточнил Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, существеннее всего пострадал один частный дом и две хозяйственные постройки. В некоторых зданиях повреждены фасады и остекления. Ущерб будет понятен по итогам работы специально созданных районных комиссий. Они приступят к работе после того, как это будет безопасно.

Сегодня ночью регион подвергся атаке БПЛА. В Подгоренском районе произошла детонация взрывоопасных объектов. Потребовалась эвакуация гражданского населения. Часть федеральной трассы перекрыли в целях безопасности.