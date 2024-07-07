Власти: ситуация в Подгоренском районе после ЧС стабилизируется, детонация возникает реже

— Обследовали участки тех граждан, которые хотят вернуться в свои дома. Всего за день эвакуировали более 80 человек. В ПВР разместили свыше 20, остальные — захотели остаться у родственников. Для эвакуированных жителей подготовили и ночлег в одном из местных санаториев. Проверка населенных пунктов может занять ещё какое-то время, — уточнил Александр Гусев.
Согласно предварительной информации, существеннее всего пострадал один частный дом и две хозяйственные постройки. В некоторых зданиях повреждены фасады и остекления. Ущерб будет понятен по итогам работы специально созданных районных комиссий. Они приступят к работе после того, как это будет безопасно.
Сегодня ночью регион подвергся атаке БПЛА. В Подгоренском районе произошла детонация взрывоопасных объектов. Потребовалась эвакуация гражданского населения. Часть федеральной трассы перекрыли в целях безопасности.