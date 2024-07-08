В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды

В Ломоносовском районе на улице Луговой во время непогоды дерево упало на легковой автомобиль, в результате водителя и пассажирку зажало внутри него. Личный состав 134-й пожарной части «Леноблпожспаса» при помощи ГАСИ и бензореза деблокировал пострадавших и передал их сотрудникам скорой помощи.