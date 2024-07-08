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В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Три человека пострадали из-за обрушившихся на них деревьев и кровли во время непогоды в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент есть такая информация. На улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Личный состав 145-й пожарной части “Леноблпожспаса” освободил мужчину из-под мягкой кровли, передал сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали там.

В Ломоносовском районе на улице Луговой во время непогоды дерево упало на легковой автомобиль, в результате водителя и пассажирку зажало внутри него. Личный состав 134-й пожарной части «Леноблпожспаса» при помощи ГАСИ и бензореза деблокировал пострадавших и передал их сотрудникам скорой помощи.

Вечером в воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под влиянием циклона «Делия» начался сильный дождь с ветром.

МЧС