В Ленинградской области три человека пострадали из-за непогоды

«На данный момент есть такая информация. На улице Чкалова в Сланцах сильным ветром снесло крышу дома, придавило человека. Личный состав 145-й пожарной части “Леноблпожспаса” освободил мужчину из-под мягкой кровли, передал сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали там.
В Ломоносовском районе на улице Луговой во время непогоды дерево упало на легковой автомобиль, в результате водителя и пассажирку зажало внутри него. Личный состав 134-й пожарной части «Леноблпожспаса» при помощи ГАСИ и бензореза деблокировал пострадавших и передал их сотрудникам скорой помощи.
Вечером в воскресенье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под влиянием циклона «Делия» начался сильный дождь с ветром.