Опубликованы редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

Уточняется, что на истребитель установили новое вооружение и радар, благодаря которым летчики смогут легко противостоять системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков. «На нем применено интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Российская Федерация, на нем применяется», — объяснил он.