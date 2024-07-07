Режим опасности атаки БПЛА не вводился, исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины. Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что ситуация после ЧС из-за падения обломков БПЛА в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает все реже. Саперы приступили к обследованию территории населенных пунктов.
В небе над Воронежской областью уничтожены несколько БПЛА
Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы проводят проверку на местах падения обломков. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 июля.