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В Пулково у самолета после посадки задымился двигатель

На стоянке аэропорта Пулково во время рулежки задымился один из двигателей самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс Салехард — Санкт-Петербург, пассажиров и экипаж пришлось эвакуировать, сообщает 7 июля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: Западный МСУТ СК России / Telegram

Представитель Росавиации сообщает, что инцидент произошел около 20 часов, когда техник в Пулково сообщил о возгорании мотора самолета Superjet 100. В этот момент проходила штатная высадка пассажиров. По предварительным данным, открытого пламени не было, зафиксировано лишь задымление, тем не менее прибывшая аварийно-спасательная команда, согласно инструкции, применила пенные средства тушения.

Сейчас следователи осматривают лайнер, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.