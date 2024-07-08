В Пулково у самолета после посадки задымился двигатель

Представитель Росавиации сообщает, что инцидент произошел около 20 часов, когда техник в Пулково сообщил о возгорании мотора самолета Superjet 100. В этот момент проходила штатная высадка пассажиров. По предварительным данным, открытого пламени не было, зафиксировано лишь задымление, тем не менее прибывшая аварийно-спасательная команда, согласно инструкции, применила пенные средства тушения.