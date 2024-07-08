Собака покусала девочку в Караганде — владелец заплатит штраф

«Установлено, что 5-летняя потерпевшая сама подошла к привязанной к дереву во дворе собаке. В результате ребенок получил травму. 43-летний владелец животного лично сам повез девочку в медицинское учреждение. Все время находился рядом с ребенком. Мать несовершеннолетней до настоящего времени с заявлением о привлечении к ответственности владельца собаки не обратилась. По результатам рассмотрения материала владелец собаки привлечен к административной ответственности за нарушение правил выгула — наложен штраф в размере 36 920 тенге».