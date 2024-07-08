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Собака покусала девочку в Караганде — владелец заплатит штраф

Собака покусала 5-летнюю девочку в Караганде возле детской площадки. Животное было привязано к дереву хозяином. Девочка сама подошла к собаке погладить, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал «Патриот».

Собака покусала 5-летнюю девочку в Караганде возле детской площадки. Животное было привязано к дереву хозяином. Девочка сама подошла к собаке погладить, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал «Патриот».

«Врачи наложили около 8 швов. Прививку от столбняка, от бешенства сделать не могут, поскольку у организма ребенка была реакция на препараты. Теперь у девочки останутся шрамы на лице. Хозяин собаки отказался от ответственности, заявив, что девочка сама подошла к животному и что гуляла без сопровождения родителей или опекунов».

рассказала изданию подруга семьи Виктория.

Женщина считает, что родители не обязаны сопровождать ребенка на детской площадке, и отмечает, что собака была без намордника.

Именно за это владельца собаки оштрафовали.

«Установлено, что 5-летняя потерпевшая сама подошла к привязанной к дереву во дворе собаке. В результате ребенок получил травму. 43-летний владелец животного лично сам повез девочку в медицинское учреждение. Все время находился рядом с ребенком. Мать несовершеннолетней до настоящего времени с заявлением о привлечении к ответственности владельца собаки не обратилась. По результатам рассмотрения материала владелец собаки привлечен к административной ответственности за нарушение правил выгула — наложен штраф в размере 36 920 тенге».

сообщил изданию руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров.