В Приморье врач скорой помощи продавал данные об умерших

«Деньги в общей сумме 358 тысяч рублей передавались за предоставление информации об умерших гражданах. За указанный период времени старший врач скорой медицинской помощи передал Олегу Коваленко информацию о 284 фактах наступления смерти граждан», — сообщили в пресс-службе.