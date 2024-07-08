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В Приморье врач скорой помощи продавал данные об умерших

Следователи СКР Приморья завершили расследование уголовного дела.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Олега Коваленко, который выступал в преступной схеме в качестве посредника в даче взятки старшему врачу станции скорой медицинской помощи Виталию Подгорбунскому, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.

Согласно следствию, с декабря 2022 по июль 2023 года обвиняемый способствовал достижению соглашения между взяткодателем и Подгорбунским во Владивостоке и Надеждинском районе.

«Деньги в общей сумме 358 тысяч рублей передавались за предоставление информации об умерших гражданах. За указанный период времени старший врач скорой медицинской помощи передал Олегу Коваленко информацию о 284 фактах наступления смерти граждан», — сообщили в пресс-службе.

Сторона защиты уже ознакомилась с материалами дела, следователи составили обвинительное заключение, расследование завершено.

Напомним, в Приморье бывший сотрудник полиции отправлен под стражу в связи с возбуждением уголовного дела о взятке. Представитель прокуратуры Надеждинского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему полицейскому, подозреваемому в получении взятки.