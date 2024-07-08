В Приморье врач скорой помощи продавал данные об умерших

Приморский СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Олега Коваленко, который выступал в преступной схеме в качестве посредника в даче взятки старшему врачу станции скорой медицинской помощи Виталию Подгорбунскому, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.
Согласно следствию, с декабря 2022 по июль 2023 года обвиняемый способствовал достижению соглашения между взяткодателем и Подгорбунским во Владивостоке и Надеждинском районе.
«Деньги в общей сумме 358 тысяч рублей передавались за предоставление информации об умерших гражданах. За указанный период времени старший врач скорой медицинской помощи передал Олегу Коваленко информацию о 284 фактах наступления смерти граждан», — сообщили в пресс-службе.
Сторона защиты уже ознакомилась с материалами дела, следователи составили обвинительное заключение, расследование завершено.
Напомним, в Приморье бывший сотрудник полиции отправлен под стражу в связи с возбуждением уголовного дела о взятке. Представитель прокуратуры Надеждинского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему полицейскому, подозреваемому в получении взятки.