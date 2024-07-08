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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Она начала распространяться с Полтавской области в 01:37 по московскому времени.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице Киеве и Киевской области сигналы тревоги зазвучали в 02:00, а спустя 36 минут они добрались и до Тернопольской области.

Напомним, что в ночь на 8 июля стало известно о серии взрывов в Николаевской и Харьковской областях. Местные власти не комментировали инциденты, а о каких-либо последствиях не сообщалось.

Днем ранее сообщалось о нескольких взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. О произошедшем сообщал украинский телеканал «Общественное», не предоставляя подробностей инцидента. Также громкие звуки слышали жители Одесской области.