На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В украинской столице Киеве и Киевской области сигналы тревоги зазвучали в 02:00, а спустя 36 минут они добрались и до Тернопольской области.
Напомним, что в ночь на 8 июля стало известно о серии взрывов в Николаевской и Харьковской областях. Местные власти не комментировали инциденты, а о каких-либо последствиях не сообщалось.
Днем ранее сообщалось о нескольких взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. О произошедшем сообщал украинский телеканал «Общественное», не предоставляя подробностей инцидента. Также громкие звуки слышали жители Одесской области.