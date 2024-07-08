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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 18 тысяч гектаров.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные выросла до более чем 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

По данным министерства на пятницу, в крае полыхали 23 пожара на 15240 гектарах.

«По состоянию на 08.00 (01.00 мск) 8 июля на территории Хабаровского края зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 18096 гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока ни один очаг не локализован.

За истекшие сутки обнаружено 5 новых пожаров на площади 232 гектара, потушено два пожара на 124 гектарах. С начала сезона в регионе произошел 331 пожар на общей площади 251,8 тысячи гектаров.

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