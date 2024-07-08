10-летняя девочка в Новосибирске потеряла сознание после укуса клеща

В Новосибирске 10-летняя девочка потеряла сознание после присасывания клеща. Об этом её мама рассказала «Сиб.фм».
Сообщается, что 6 июля 2024 года мать и дочь гуляли в Заельцовском парке — там клещ сел ребёнку на плечо. По словам женщины, через несколько часов на месте укуса появилась шишка, девочка расковыряла место до крови.
«Потом она мне сказала, что выдернула из шишки что-то черное. Я посмотрела, это был клещ», — объяснила женщина в беседе с порталом.
После этого девочка потеряла сознание, мама откачала её и повезла в больницу. Медики полностью удалили клеща и обработали рану.
По словам женщины, ребёнок чувствует себя хорошо, но лечение продолжается.