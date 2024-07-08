Адвокат: генералу Попову может помочь вскрытие канала утечки на Украину

По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала «переломом всей войны».