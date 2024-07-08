Стрельба в Куйтунском районе: пьяный подросток уходил от погони на машине подруги

В Куйтунском районе дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного лихача, который оказался несовершеннолетним, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, отечественный автомобиль привлек внимание экипажа ДПС тем, что «грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге». Попытка остановить лихача не увенчалась успехом — он лишь «поддал газу» и попытался скрыться.
Инспекторы помчались догонять нарушителя. В какой-то они решили стрелять по колесам. Только после этого машина остановилась.
«За рулем оказался 16-летний местный житель, а в салоне авто находились пассажиры в возрасте от 15 до 19 лет. Проведенная процедура медицинского освидетельствования установила — водитель употреблял спиртные напитки», — говорят полицейские.
На юного любителя пьяной езды и его мать составлено несколько административных протоколов. А 19-летняя пассажирка, оказавшаяся хозяйкой машины, ответит перед законом за «передачу управления транспортного средства лицу в состоянии опьянения».