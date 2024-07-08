Стрельба в Куйтунском районе: пьяный подросток уходил от погони на машине подруги

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, отечественный автомобиль привлек внимание экипажа ДПС тем, что «грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации на дороге». Попытка остановить лихача не увенчалась успехом — он лишь «поддал газу» и попытался скрыться.