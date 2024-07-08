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В Новосибирске пропала пенсионерка с цветным платком и розовым ведром

Женщина ушла в лес и не вернулась.

Источник: Соцсети

Информация о пропаже жительницы Новосибирской области появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по региону.

Валентине Довнарович 69 лет, она проживает в селе Новая Кулында Чистоозерного района. Сообщается: 5 июля 2024 года пенсионерка ушла в лес и пропала.

Приметы женщины: 150 см рост, худощавое телосложение, короткая стрижка, красные волосы, карие глаза.

В день пропажи Валентина Адольфовна была одета в бордовую толстовку с чёрными пятнами, тёмно-синие бриджи, тёмные галоши, чёрные гольфы. На голове был светлый цветной платок. С собой в лес женщина брала розовое ведро.

Любую информацию о пропавшей Валентине Довнарович просят сообщать по телефонам: 112 или 8−800−700−54−52. Требуется помощь добровольцев.