В Забайкалье задержали мужчину за подрывную деятельность против РФ

«Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации “Артподготовка”, признанной на территории РФ террористической», — указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина по заданию иностранных кураторов проводил в интернете психологические акции — распространял материалы, дискредитирующие действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со спецоперацией на Украине, призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.