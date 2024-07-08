В Забайкалье задержали мужчину за подрывную деятельность против РФ

«Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации “Артподготовка”, признанной на территории РФ террористической», — указано в сообщении.
Отмечается, что мужчина по заданию иностранных кураторов проводил в интернете психологические акции — распространял материалы, дискредитирующие действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со спецоперацией на Украине, призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.
В отношении подозреваемого сотрудники следственного отдела УФСБ по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Проводится расследование.