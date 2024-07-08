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В Забайкалье задержали мужчину за подрывную деятельность против РФ

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Участник террористической организации, причастный к подрывной деятельности против России, задержан в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что подозреваемый в 2022 году вступил в ряды запрещенной международной организации “Артподготовка”, признанной на территории РФ террористической», — указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина по заданию иностранных кураторов проводил в интернете психологические акции — распространял материалы, дискредитирующие действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со спецоперацией на Украине, призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

В отношении подозреваемого сотрудники следственного отдела УФСБ по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Проводится расследование.

ФСБ