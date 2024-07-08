Минобороны сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ

«Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск “Днепр” из закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Танкисты выходят на точку и работают навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. С расстояния более 3 км они уничтожили наблюдательный пункт противника, выявленный подразделениями БПЛА при ведении воздушной разведки», — говорится в сообщении ведомства.