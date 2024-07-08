Минобороны сообщило об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ

«Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск “Днепр” из закрытой огневой позиции уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Танкисты выходят на точку и работают навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. С расстояния более 3 км они уничтожили наблюдательный пункт противника, выявленный подразделениями БПЛА при ведении воздушной разведки», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что экипаж танка быстро прибыл на закрытую огневую позицию. Пункт наблюдения ВСУ был оперативно уничтожен. Затем экипаж переместился с огневой позиции, замаскировал машину и приступил к ее заряжанию.
«Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. С закрытых огневых позиций основными целями являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы», — добавили в оборонном ведомстве.