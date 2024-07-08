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МО РФ показало ночные кадры освобождения Раздоловки в ДНР

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минобороны России распространило уникальные ночные кадры освобождения населенного пункта Раздоловка в ДН.

28 июня в ведомстве сообщили о его освобождении группировкой российских войск «Юг».

«Эти уникальные ночные кадры снимались при освобождении населенного пункта Раздоловка. Артиллеристы-десантники поддерживали огнем подразделения ВДВ во время штурмовых действий в районе населенного пункта Раздоловка из противотанкового орудия “Рапира”, нанося удары по выявленным огневым позициям подразделений ВСУ», — сказали в Минобороны.

Во время боевой работы расчет и орудие пытались уничтожить FPV-дроны ВСУ. Военнослужащие ВДВ получили ранения, но, несмотря на это, не оставили своих позиций и продолжили вести огонь по поддержке штурмовых подразделений, отметили в ведомстве. «Бой длился несколько часов. В результате самоотверженности артиллерийского расчета и грамотных действий штурмовиков населенный пункт Раздоловка был взят под полный контроль тульскими десантниками», — добавили в МО РФ.

Артиллерия ВДВ на переднем крае линии соприкосновения постоянно сковывает маневры подразделений ВСУ, а также поддерживает активные действия наших штурмовых групп.

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» Тульского соединения ВДВ ведут огонь по уничтожению живой силы в укрытиях, техники ВСУ и складов с боеприпасами. Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 считается высокоточной, а само орудие артиллеристы сравнивают со снайперской винтовкой из-за его простоты, точности и безотказности в эксплуатации. Боевая работа ведется практически круглосуточно.