МО РФ показало ночные кадры освобождения Раздоловки в ДНР

Во время боевой работы расчет и орудие пытались уничтожить FPV-дроны ВСУ. Военнослужащие ВДВ получили ранения, но, несмотря на это, не оставили своих позиций и продолжили вести огонь по поддержке штурмовых подразделений, отметили в ведомстве. «Бой длился несколько часов. В результате самоотверженности артиллерийского расчета и грамотных действий штурмовиков населенный пункт Раздоловка был взят под полный контроль тульскими десантниками», — добавили в МО РФ.