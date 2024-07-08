Солдат ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен

«Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — рассказал ТАСС один из сдавшихся Денис Беляев.
Мужчина — уроженец Мелитополя. Приехал в Одессу на заработки около трех лет назад, где был схвачен сотрудниками военкомата. Он отметил, что окончательное решение о сдаче в плен было принято после поступка Лихачева. «У меня были контакты, я примерно знал, как можно связаться с российской стороной. А ребята на позициях поддержали. Да и выбора ни у кого из нас особого не оставалось», — добавил пленный.
Вместе с Беляевым в плен сдались еще трое военнослужащих ВСУ. По их словам, все они попали на фронт в рамках принудительной мобилизации.
Ранее по примеру Лихачева в плен сдался военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников. В беседе с ТАСС он рассказал, что был переброшен на позицию на авдеевском направлении и должен был один удерживать оборону вместо погибшей группы солдат, чьи тела были эвакуированы несколькими часами ранее.
Лихачев сдался российским войскам в конце мая под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном у ВСУ танке Т-64.