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Солдат ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Новая группа украинских солдат сдалась в плен под Авдеевкой по примеру угнавшего с позиций ВСУ Т-64 Максима Лихачева. В числе сдавшихся — военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной и 107-й реактивной артиллерийской бригад, рассказали ТАСС сдавшиеся военнослужащие.

Источник: РИА "Новости"

«Заступая на позиции в районе Невельского я увидел угнетенное и бесперспективное состояние своих товарищей и предложил им тихо сдаться. Мы рассудили, что лучше быть живым в плену, чем мертвым на позициях. Мы видели в интернете, как люди сдаются даже на боевых машинах и у них все получается, вот и у нас получилось», — рассказал ТАСС один из сдавшихся Денис Беляев.

Мужчина — уроженец Мелитополя. Приехал в Одессу на заработки около трех лет назад, где был схвачен сотрудниками военкомата. Он отметил, что окончательное решение о сдаче в плен было принято после поступка Лихачева. «У меня были контакты, я примерно знал, как можно связаться с российской стороной. А ребята на позициях поддержали. Да и выбора ни у кого из нас особого не оставалось», — добавил пленный.

Вместе с Беляевым в плен сдались еще трое военнослужащих ВСУ. По их словам, все они попали на фронт в рамках принудительной мобилизации.

Ранее по примеру Лихачева в плен сдался военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников. В беседе с ТАСС он рассказал, что был переброшен на позицию на авдеевском направлении и должен был один удерживать оборону вместо погибшей группы солдат, чьи тела были эвакуированы несколькими часами ранее.

Лихачев сдался российским войскам в конце мая под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном у ВСУ танке Т-64.