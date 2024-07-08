16 человек пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за минувшую неделю

За минувшие семь дней на дорогах Иркутска и района произошло 13 автоаварий, в которых пострадали 11 взрослых человек. Также пять детей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.
— Всего за минувшую неделю произошло: 164 автоаварий, 295 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.
Также за прошедшую неделю автовладельцы пять раз наезжали на пешеходов. В трех случаях машины сталкивались. Съезд с дороги и падения пассажира с транспортного средства фиксировали два раза. Один — наезд на препятствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяного подростка задержали за рулем авто в Куйтунском районе. Чтобы поймать нарушителя, полицейским пришлось открыть огонь по колесам.