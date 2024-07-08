Жители Пермского края обнаружили на трассе труп сбитого лося

Жители Пермского края сообщили о трупе лося, найденного на трассе в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Днём 7 июля в социальных сетях было опубликовано сообщение о лежащем на дороге трупе лося. Мёртвое животное лежало на обочине возле кромки дороги. По словам автора публикации, погибший лось лежит на трассе Пермь — Оса.
«Лежит лось, сбитый после ДТП на трассе Пермь — Оса», — сообщил житель Пермского края.
На опубликованном видео заметно, что возле тела животного лежит пластмассовый треугольник, который автомобилисты используют для обозначения ДТП. Знак аварийной остановки был разломан.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о мёртвых телах лося и медведя, которые были обнаружены в Кудымкарском округе. Животные лежали возле линии электропередач. Возможной причиной гибели диких зверей стал удар током. В Минприроды Пермского края сайту perm.aif.ru прокомментировали гибель животных.